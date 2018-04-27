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KRİPTOPARA – Piyasa yeniden 400 milyar doları aştı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 27 Nisan () – Kripto para birimleri piyasalarında geçtiğimiz günlerde görülen düşüşler bir kez daha yerini artışa bıraktı ve kripto para piyasasının hacimi bir kez daha 400 milyar doları aştı. Toplam 1,591...

KRİPTOPARA – Piyasa yeniden 400 milyar doları aştı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 27 Nisan () – Kripto para birimleri piyasalarında geçtiğimiz günlerde görülen düşüşler bir kez daha yerini artışa bıraktı ve kripto para piyasasının hacimi bir kez daha 400 milyar doları aştı.
Toplam 1,591 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 4.07’lik bir düşüşle 9,249 dolara inerken, 157 milyar 249 milyon dolarlık piyasa hacmiyle Bitcoin piyasanın yüzde 37.9’unu oluşturdu.
Toplam 10 bin 445 farklı borsada işlem gören kripto paralar arasında son 24 saatte en yüksek artış yüzde 48.04 ile Siacoin’de görülürken, en yüksek düşüş ise yüzde 8.98’le Kyber Network’de görüldü.
Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 30 milyar dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;
- Bitcoin yüzde 4.07
- Ethereum yüzde 4.14
- Ripple yüzde 3.76
- Bitcoin Cash yüzde 3.21
- EOS yüzde 2.04
- Litecoin yüzde 3.08
- Stellar yüzde 13
- Cardano yüzde 5.22
- IOTA yüzde 10.02
- NEO yüzde 4.17 arttı

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