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KRİPTOPARA – Piyasa hacmindeki gerileme yavaşladı

İstanbul, 9 Mart () – Kripto para birimleri piyasasına getirilen yeni düzenlemeler ve kısıtlamalar kapsamında piyasada gözlemlenen genel düşüş eğilimi devam ederken, en yüksek hacimli ilk 100 sanal para birimininde görülen düşüşler yavaşladı. ABD’nin...

KRİPTOPARA – Piyasa hacmindeki gerileme yavaşladı

İstanbul, 9 Mart () – Kripto para birimleri piyasasına getirilen yeni düzenlemeler ve kısıtlamalar kapsamında piyasada gözlemlenen genel düşüş eğilimi devam ederken, en yüksek hacimli ilk 100 sanal para birimininde görülen düşüşler yavaşladı.
ABD’nin New York eyaletinde yer alan Plattsburg ilçesindeki yetkililerinin, bölgedeki kripto para birimi madenciliği operasyonlarını yürüten kurumların bölgeden ayrılması gerektiğiyle ilgili yayınladığı bildirinin de etkisiyle en yüksek hacimli ilk 100 kripto para biriminden yalnızca NEM, Loopring ve Bitcore son 24 saatte artış gösteren birimler oldu.
Toplam 1,548 adet sanal para biriminin oluşturduğu kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin ise son 24 saatte yüzde 9.44 düşerek 8,960 dolardan işlem görürken, piyasa hacmi 362,916 milyar dolar oldu.
Bitcoin 151.512 milyar dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 41.7’sini oluştururken, piyasanın 24 saatlik işlem hacmi 19.93 milyar dolar oldu.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 9.44,
- Ethereum yüzde 8.22,
- Ripple yüzde 7.43,
- Bitcoin Cash yüzde 9.50,
- Litecoin yüzde 5.14,
- NEO yüzde 11.41,
- Stellar yüzde 9.90,
- Cardano yüzde 12.98,
- Monero yüzde 21.19 ve
- EOS yüzde 10.11 düştü.

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