KRİPTOPARA – Piyasa hacmi yüzde 9.4 geriledi

Deniz Kılınç / İstanbul, 8 Ağustos () – Kripto para birimleri piyasalarında dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan düşüş eğiliminin ardından Bitcoin yeniden 7,000 doların altına geriledi ve piyasa hacmi yüzde 9.4 geriledi.

Toplam 1,771 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 6.45’lik bir düşüşle 6,560 dolara geriledi ve 112 milyar 818 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 48.5’ini oluşturdu.

Piyasadaki genel düşüş eğilimi sebebiyle en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.36’lık bir artışla yalnızca Tether yükselirken, söz konusu düşüş eğilimini yüzde 14.20 ile EOS öncülük etti.

En yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından ise son 24 saatte yüzde 6.54 ve yüzde 5.91 ile sırasıyla 44’üncü sıradaki Pundi X ve 67’nci sıradaki Aurora yükselirken, yüzde 18.44 ile en çok 90’ıncı sıradaki Loopring düştü.

Kripto para birimlerindeki düşüşün etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte 22 milyar dolara denk gelen yüzde 9.4’lük bir düşüşle 232 milyar 401 milyon dolara geriledi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 15 milyar 591 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 6.45

- Ethereum yüzde 8.28

- Ripple yüzde 14.12

- Bitcoin Cash yüzde 10.95

- EOS yüzde 14.20

- Stellar yüzde 7.67

- Litecoin yüzde 10.23

- Cardano yüzde 8.76

- IOTA yüzde 11.39 gerilerken

- Tether yüzde 0.36 arttı.