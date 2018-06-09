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KRİPTOPARA – Piyasa hacmi yeniden 340 milyar doların üzerine çıktı

Deniz Kılınç / İstanbul, 9 Haziran () – Çeşitli ülke ve kurumdan kripto para birimlerine ilişkin yapılan açıklamalar devam ederken, piyasa hacmi yeniden 340 milyar doların üzerine çıktı. Toplam 11,318 adet piyasada işlem gören 1,654 adet...

KRİPTOPARA – Piyasa hacmi yeniden 340 milyar doların üzerine çıktı

Deniz Kılınç / İstanbul, 9 Haziran () – Çeşitli ülke ve kurumdan kripto para birimlerine ilişkin yapılan açıklamalar devam ederken, piyasa hacmi yeniden 340 milyar doların üzerine çıktı.
Toplam 11,318 adet piyasada işlem gören 1,654 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.37’lik bir artışla 7,669 doların üzerine çıkarken, 131 milyar 21 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 38’ini oluşturdu.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminde Bitcoin’i takiben Ethereum ve Ripple’ın da artmasıyla genel bir artış seyri görülürken, son 24 saatte yüzde 0.01 ile sadece Stellar geriledi.
Piyasanın en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte 48’i geriledi ve yüzde 6.79 ile en çok 99’uncu sıradaki Dragonchain düştü.
Piyasadaki genel artış eğiliminin etkisiyle piyasa hacmi dün öğle saatlerine göre altı milyar dolara denk gelen yüzde 1.7’lik bir artışla 344 milyar 476 milyon dolara yükseldi.
Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 12 milyar 999 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 0.37
- Ethereum yüzde 0.52
- Ripple yüzde 0.83
- Bitcoin Cash yüzde 0.57
- EOS yüzde 4.88
- Litecoin yüzde 0.77
- Cardano yüzde 1.29
- IOTA yüzde 2.63
- TRON yüzde 2.31 artarken
- Stellar yüzde 0.01 düştü.

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