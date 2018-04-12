KRİPTOPARA – Piyasa hacmi yeniden 300 milyar doları aştı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Nisan () – Kripto para birimlerine çeşitli ülke ve kurumlardan getirilen düzenleme ve kısıtlama haberleriyle piyasadaki dalgalı seyrin ardından gelen tepki alımlarının etkisiyle kripto para piyasası bir kez daha 300 milyar doları aştı.

Piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminde artış görülürken en yüksek hacimli 100 birimde sadece Bitcoin Diamond değer kaybetti.

Sabah saatlerinde 6 bin 810 dolardan işlem gören Bitcoin, yüzde 10.80 artışla 7 bin 670 dolara yükselirken, 130 milyar 198 milyon dolarlık hacmiyle piyasanın yüzde 43.4’ünü oluşturdu.

En yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte en çok artan yüzde 200.41 ile Mithrill ve en çok düşen yüzde 3.44 ile Bitcoin Diamond olurken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki genel artışın da etkisiyle piyasa hacmi 300 milyar 600 milyon dolara yükseldi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 23 milyar 544 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 10.88,

- Ethereum yüzde 10.18,

- Ripple yüzde 15.07,

- Bitcoin Cash yüzde 8.61,

- EOS yüzde 26.27,

- Litecoin yüzde 6.13,

- Cardano yüzde 21.23,

- Stellar yüzde 10.98,

- NEO yüzde 13.20 ve

- IOTA yüzde 15.75 arttı.