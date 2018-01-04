Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Can Topsakal istifa etti
Can Topsakal istifa etti
Hakan Atilla beş ithamdan suçlu bulundu
Jüri, Hakan Atilla'yı beş ithamdan...
Bank Asya hissedarlarına operasyon
Bank Asya hissedarlarına operasyon
Flash....!!!!! 2017 yılı enflasyonu yüzde 11.92
2017 yılı enflasyonu yüzde 11.92

KRİPTOPARA - Piyasa hacmi bir ayda iki kattan çok arttı

İstanbul, 4 Ocak () –   İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan kripto para birimleri piyasasının hacmi bir ayda iki kattan da çok yükseldi. Piyasa hacmi, bir ay önceki 344 milyar...

KRİPTOPARA - Piyasa hacmi bir ayda iki kattan çok arttı

İstanbul, 4 Ocak () –   İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan kripto para birimleri piyasasının hacmi bir ayda iki kattan da çok yükseldi. Piyasa hacmi, bir ay önceki 344 milyar dolardan, yüzde 122 artışla 763 milyar dolara yükseldi.
Kripto para piyasasının belirleyicisi ve toplam piyasanın yüzde 33.3’ünü oluşturan Bitcoin 15 bin 141 dolardan işlem görüyor. 254 milyar dolarlık piyasa değeriyle, toplam 1,385 adet kripto paranın oluşturduğu 763 milyar dolarlık piyasanın üçte birini oluşturuyor. Kripto para piyasasında son 24 saatlik işlem hacmi ise 60 milyar dolar olarak kaydedildi. 
Piyasa değeri sıralamasında ilk beşte yer alan kripto para birimlerindeki günlük değişimler, Bitcoin yüzde 1.84, Litecoin yüzde 7.54, Bitcoin Cash yüzde 14.19 düşerken Ethereum yüzde 6.15 ve Ripple yüzde 41.40 yükseliş kaydetti. Ripple 145 milyar dolarlık piyasa hacmiyle kripto paralar arasında Bitcoin’in ardından en büyük hacimde işlem gören kripto para birimi. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,