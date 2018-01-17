KRİPTOPARA - Piyasa hacmi 500 milyar doların da altına indi

İstanbul, 17 Ocak () - İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan, ancak, son günlerde farklı ülkelerden gelen "düzenleme" ve "kısıtlama" haberlerinin etkisiyle kripto para piyasasında düşüşler hız kazanırken piyasa hacmi 466 milyar dolara geriledi.

Kripto para piyasasının belirleyicisi Bitcoin'de son 24 saatlik düşüş yüzde 16.02 olarak hesaplanırken sanal para biriminin fiyatı 11 bin doların da altına gerileyerek 10 bin 118 dolara indi.

Aynı sürede, Ethereum yüzde 17.71 düşüşle 1,000 doların da altına inerek 895 dolardan, Ripple yüzde 23.93 düşüşle 1.05 dolardan, Bitcoin Cash yüzde 19.28 düşüşle 1,585 dolardan ve Cardano yüzde 21.87 düşüşle 0.49 dolardan işlem görüyor.