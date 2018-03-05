KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 470 milyar doların üzerinde

İstanbul, 5 Mart () – Kripto para birimleri piyasasında dün gözlemlenen düşüşün ardından, tepki alımlarının da etkisiyle piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi tekrar artarken piyasa hacmi 470 milyar doların üzerine yükseldi.

Son 24 saatte 85 adet artarak 9,068’e yükselen piyasada işlem gören 1,536 adet sanal para biriminin oluşturduğu kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.93 artarak 11 bin 555 dolardan işlem gördü. En yüksek hacimli üçüncü kripto para birimi olan Ripple ise yüzde 12.35’lik bir artışla, en çok yükselen sanal para birimi oldu.

En yüksek hacimli kripto para birimlerinde gözlemlenen artışın da etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte 18 milyar dolara karşılık gelen yüzde 3.9’luk bir artışla 471 milyar 180 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli sanal para birimi Bitcoin piyasanın yüzde 41.5’ini oluştururken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 15 milyar 980 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki 24 saatlik değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 2.93,

- Ethereum yüzde 2.46,

- Ripple yüzde 12.35,

- Bitcoin Cash yüzde 3.63,

- Litecoin yüzde 2.18,

- NEO yüzde 0.77,

- Cardano yüzde 0.72,

- Stellar yüzde 7.42,

- Monero yüzde 8.20 ve

- EOS yüzde 4.19 yükseldi.