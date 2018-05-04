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KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 460 milyar doların üzerine çıktı

Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Mayıs () – Kripto para birimleri piyasalarında sabah saatlerinde gözlemlenen dalgalanmalar devam ederken, Bitcoin dokuz bin dolar üzerindeki seviyesini korudu ve piyasa hacmi 460 milyar doların üzerine çıktı. Toplam...

KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 460 milyar doların üzerine çıktı

Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Mayıs () – Kripto para birimleri piyasalarında sabah saatlerinde gözlemlenen dalgalanmalar devam ederken, Bitcoin dokuz bin dolar üzerindeki seviyesini korudu ve piyasa hacmi 460 milyar doların üzerine çıktı.
Toplam 10,688 adet piyasada işlem gören 1,610 adte kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 5.96’lık bir artışla 9,768 dolara yükselirken, piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi 166 milyar 208 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 36.1’ini oluşturdu.
En yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte 71’i artarken, yüzde 35.25’lik bir artışla en çok Loom Network arttı. En yüksek hacimli ilk 10 arasından son 24 saatte sekizi artarken, yüzde 11.05’lik bir artışla en çok Ethereum yükseldi.
Piyasadaki genel artış eğilimine bağlı olarak piyasa hacmi sabah saatlerine göre yedi milyar dolara denk gelen yüzde 1.5’lik bir artışla 460 milyar 498 milyon dolara yükseldi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 30 milyar 645 milyon dolar olarak hesaplandı.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler

- Bitcoin yüzde 5.96
- Ethereum yüzde 11.05
- Ripple yüzde 8.82
- Bitcoin Cash yüzde 1.30
- Litecoin yüzde 8.16
- Stellar yüzde 1.49
- IOTA yüzde 5.81
- NEO yüzde 2.90 yükselirken
- EOS yüzde 3.75
- Cardano yüzde 1.93 düştü.

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