KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 450 milyar doların üzerine çıktı

Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Mayıs () – ABD’nin New York eyaletindeki Manhattan Bölge Mahkemesi Yargıcı Denise Cote’un bir fintech şirketi olan Longfin şirketi yöneticilerinin varlıklarını dondurması gibi, çeşitli ülke ve kurumlardan kripto para birimlerine ilişkin yapılan açıklamalara karşın piyasa hacmi yeniden 450 milyar dolar üzerine çıktı.

Longfin şirketi, Aralık ayında blok zinciri teknolojisiyle çalışan çözüm sunucu Ziddu.com’u satın aldığını duyurmuş ve şirketin değeri bu satın almanın ardından yüzde 2,600 kadar yükselmişti. ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu ise şirketle ilişkilendirilen Andy Altahaw, Dorababu Penumarthi ve Suresh Tammineedi’nin hisse fiyatlarının yüksek olduğu bir zamanda hisseleri halk satışına sunarak yaklaşık 27 milyon dolar kâr ettiğini iddia etmişti.

Yargıç Cote’un konuya ilişkin kişilerin toplam 27 milyon dolara yakın varlıklarının dondurulması kararının ardından kripto para birimleri piyasasındaki dalgalanmalar devam ediyor. Toplam 1,610 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 4.46’lık bir artışla 9,636 dolara yükseldi. Bitcoin 163 milyar 954 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 36.1’ini oluşturdu.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte dördü düşerken, en yüksek hacimli ilk 100 arasından son 24 saatte 61’i yükseldi. Piyasadaki genel artış eğiliminin de etkisiyle piyasa hacmi 453 milyar 870 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 30 milyar 163 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 4.46

- Ethereum yüzde 8.31

- Ripple yüzde 1.61

- Bitcoin Cash yüzde 0.28

- Litecoin yüzde 4.89

- IOTA yüzde 12.78 yükselirken

- EOS yüzde 3.88

- Cardano yüzde 3.15

- Stellar yüzde 0.07

- TRON yüzde 0.48 düştü.