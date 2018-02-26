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KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 450 milyar doları geçti

İstanbul, 26 Şubat () – Kripto para birimleri piyasasında sabah saatlerinden itibaren gözlemlenen genel düşüşün ardından piyasanın en yüksek hacimlileri toparlanırken, piyasa hacmi 450 milyar doları aştı. Toplam 1,520 adet sanal para...

KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 450 milyar doları geçti

İstanbul, 26 Şubat () – Kripto para birimleri piyasasında sabah saatlerinden itibaren gözlemlenen genel düşüşün ardından piyasanın en yüksek hacimlileri toparlanırken, piyasa hacmi 450 milyar doları aştı.

Toplam 1,520 adet sanal para biriminin işlem gördüğü piyasa hacmi son 24 saatte 28 milyar dolara denk gelen yüzde 6.6’lık bir artışla 450 milyar 938 milyon dolara kadar yükseldi.

Piyasanın belirleyicisi Bitcoin ise son 24 saatte yüzde 7.97’lik artışıyla tekrar 10 bin doların üzerine çıkarak 10 bin 307 dolardan işlem gördü.

Bitcoin 174 milyar 62 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 38.6’sını oluştururken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 18 milyar 293 milyon dolar olarak hesaplandı. En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasında son 24 saatte en yüksek artışı gösteren NEO, yüzde 15.18’lik artışıyla Cardano’yu geride bırakarak altıncı sıraya yükseldi.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki 24 saatlik değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 7.97,

- Ethereum yüzde 5.86,

- Ripple yüzde 3.44,

- Bitcoin Cash yüzde 7.62,

- Litecoin yüzde 7.91,

- NEO yüzde 15.18,

- Cardano yüzde 4.85,

- Stellar yüzde 6.10,

- EOS yüzde 5.33,

- IOTA yüzde 1.86 arttı.

 

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