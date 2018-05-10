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KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 435 milyar doları geçti

Mahmut Can Emir / İstanbul, 10 Mayıs () – Toplam 1,595 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasadaki dalgalı seyrin etkisiyle piyasa hacmi 437 milyar 968 milyon dolara çıktı. Piyasasının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.68’lik...

KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 435 milyar doları geçti

Mahmut Can Emir / İstanbul, 10 Mayıs () – Toplam 1,595 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasadaki dalgalı seyrin etkisiyle piyasa hacmi 437 milyar 968 milyon dolara çıktı.
Piyasasının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.68’lik bir artışla 9,362 dolara çıktı ve 159 milyar 412 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 36.4’ünü oluşturdu.
Piyasanın en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi değer kazanırken, ilk 100 arasından son 24 saatte yüzde 39.87’lik bir artışla en çok 55’inci sıradaki Dentacoin yükseldi. En yüksek düşüş ise yüzde 8.31 ile Ethos’da görüldü.
Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 21 milyar 362 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;
- Bitcoin yüzde 0.68
- Ethereum yüzde 2.07
- Bitcoin Cash yüzde 5.03
- EOS yüzde 3.43
- Litecoin yüzde 0.23 artarken
- Ripple yüzde 0.09
- Cardano yüzde 0.58
- Stellar yüzde 2.19
- IOTA yüzde 3.31
- TRON yüzde 1.72 düştü

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