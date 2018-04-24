KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 422 milyar doları da aştı

Deniz Kılınç / İstanbul, 24 Nisan () – Kripto para birimleri piyasa hacminin tepki alımlarıyla sabah saatlerinde 422 milyar doların üzerine çıktı.

Toplam 10,691 adet piyasada işlem gören 1,592 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 3.71’lik bir artışla 9,244 dolara yükseldi. Piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki genel artış eğilimi devam ederken, Bitcoin 157 milyar 124 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın 37.3’ünü oluşturdu.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 18.17’lik bir artışla en çok EOS artarken, en yüksek hacimli ilk 100 arasından son 24 saatte yüzde 65.35’lik bir artışla en çok 57’inci sıradaki Mixin yükseldi.

Sabah saatlerindeki artışının ardından piyasa hacmi 421 milyar 29 milyon dolar olarak gerçekleşirken piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 27 milyar 334 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 3.71

- Etheruem yüzde 6.84

- Ripple yüzde 4.37

- Bitcoin Cash yüzde 10.12

- EOS yüzde 18.17

- Litecoin yüzde 6.42

- Cardano yüzde 3.55

- Stellar yüzde 3.10

- IOTA yüzde 3.04

- NEO yüzde 3.91 yükseldi.