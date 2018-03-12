Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
İran'da Türk jeti düştü: Uçakta 11 kişi bulunuyordu
Bekarlığa veda partisi faciayla sonuçlandı
ABD'de helikopter ırmağa düştü: 2 ölü
Helikopter ırmağa düştü: 2 ölü

KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 380 milyar doların üzerine çıktı

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Mart () – Kripto para birimleri piyasasında dün gözlemlenen düşüşün ardından tepki alımlarının da etkisiyle son 24 saatte en yüksek hacimli ilk 100 sanal para biriminden yalnızca biri düşerken, piyasa hacmi...

KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 380 milyar doların üzerine çıktı

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Mart () – Kripto para birimleri piyasasında dün gözlemlenen düşüşün ardından tepki alımlarının da etkisiyle son 24 saatte en yüksek hacimli ilk 100 sanal para biriminden yalnızca biri düşerken, piyasa hacmi 380 milyar doların üzerine çıktı.
Toplam 9,279 adet piyasada işlem gören 1,556 adet sanal para biriminin oluşturduğu piyasa hacmi 388 milyar 752 milyon dolar olarak gerçekleşirken, piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 9.24’lük bir artışla 9 bin 649 dolardan işlem gördü.
Bitcoin 163 milyar 210 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 42’sini oluştururken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 14 milyar 582 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki 24 saatlik değişimler;

- Bitcoin yüzde 9.24,
- Ethereum yüzde 4.97,
- Ripple yüzde 2.58,
- Bitcoin Cash yüzde 11.31,
- Litecoin yüzde 4.35,
- NEO yüzde 7.13,
- Cardano yüzde 8.44,
- Stellar yüzde 2.83,
- Monero yüzde 8.85 ve
- EOS yüzde 4.34 arttı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314