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KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 310 milyar doların altına geriledi

İstanbul, 26 Mart () – Çeşitli ülke ve kurumlardan kripto para birimlerine getirilen düzenleme ve kısıtlama haberleri ve piyasadaki genel düşüş seyrinin de etkisiyle piyasa hacmi 310 milyar doların altına geriledi. Toplamda 9,731 piyasada...

KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 310 milyar doların altına geriledi

İstanbul, 26 Mart () – Çeşitli ülke ve kurumlardan kripto para birimlerine getirilen düzenleme ve kısıtlama haberleri ve piyasadaki genel düşüş seyrinin de etkisiyle piyasa hacmi 310 milyar doların altına geriledi.
Toplamda 9,731 piyasada işlem gören 1,587 adet sanal para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 5.28’lik bir düşüşle 8 bin 124 dolara geriledi. Piyasa hacmi öğle saatlerine göre dört milyar dolar gerileyerek 137 milyar 641 milyon dolar olan Bitcoin, piyasanın 44.5’ini oluşturdu.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminde gözlemlenen genel düşüşün de etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte 22 milyar dolara denk gelen 7.1’lik bir düşüşle 308 milyar 468 milyon dolara geriledi.
Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 13 milyar 571 milyon dolar olarak gerçekleşirken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 5.28
- Ethereum yüzde 6.88
- Ripple yüzde 6.02
- Bitcoin Cash yüzde 6.41
- Litecoin yüzde 7.38
- EOS yüzde 9.32
- Cardano yüzde 9.83
- Stellar yüzde 4.24
- NEO yüzde 9.74
- IOTA yüzde 7.19 düştü.

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