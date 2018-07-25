KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 300 milyar doların üzerine çıktı

Deniz Kılınç / İstanbul, 25 Temmuz () – Kripto para birimleri piyasalarında dün öğle saatlerinden sonra etkisini göstermeye başlayan artış eğilimi sürerken, piyasa hacmi 300 milyar doların üzerine çıktı.

Toplam 1,663 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, dün iki aydan sonra ilk kez 8,000 doların üzerine çıkmasının ardından istikrarını sürdürürken, son 24 saatte yüzde 4.42’lik bir artışla 8,316 dolara yükseldi.

Piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.71 ile yalnızca Tether geriledi ve yüzde 8.41’lil bir artışla en çok EOS yükseldi.

En yüksek hacimli ilk 100 arasından ise son 24 saatte 67’si artarken, yüzde 39.48 ile 46’ncı sıradaki IOST artış eğilimini belirleyen kripto para birimi oldu.

Gelişmelere bağlı olarak piyasa hacmi son 24 saatte 10 milyar dolara denk gelen yüzde 3.44’lük bir artışla 300 milyar 719 milyon dolara yükseldi.

Piyasanın belirleyicisi Bitcoin, 142 milyar 788 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 47.1’ini oluştururken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 20 milyar 720 milyon dolar olarak gerçekleşti.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 4.42

- Ethereum yüzde 2.85

- Ripple yüzde 1.62

- Bitcoin Cash yüzde 3.51

- EOS yüzde 8.41

- Stellar yüzde 3.05

- Litecoin yüzde 1.43

- Cardano yüzde 2.07

- IOTA yüzde 4.35 artarken

- Tether yüzde 0.71 düştü.