KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 300 milyar doların altına geriledi

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Haziran () – Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin çeşitli ülke ve kurumdan gelen açıklamaların etkisiyle piyasa hacmi 300 milyar doların altına, Bitcoin ise yedi bin doların altına geriledi.

Rusya’da bir yerel mahkemenin kripto para madenciliği teçhizatlarının ithalatını yasaklaması ve piyasadaki genel dalgalanmaların da etkisiyle piyasada genel bir düşüş görüldü.

Toplam 1,634 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 7.20’lik bir düşüşle 6,791 dolara geriledi.

Bitcoin’deki düşüşü son 24 saatte sırasıyla yüzde 7.02 ve 7.66 ile Ethereum ve Ripple da takip ederken, piyasanın en yüksek hacimli ilk 100 kripto para biriminden yüzde 7.05 ile sadece 75’inci sıradaki Veritaseum arttı.

Piyasadaki genel düşüş eğiliminin etkisiyle piyasa hacmi 298 milyar 26 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bitcoin 116 milyar 51 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 38.9’unu oluştururken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 19 milyar 978 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 7.20

- Etheruem yüzde 7.02

- Ripple yüzde 7.66

- Bitcoin Cash yüzde 9.02

- EOS yüzde 14.98

- Litecoin yüzde 6.54

- Stellar yüzde 7.59

- Cardano yüzde 8.18

- IOTA yüzde 8.60

- TRON yüzde 11.90 düştü.