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KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 290 milyar dolara yaklaştı

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Temmuz () – Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin çeşitli kurum ve ülkeden açıklamalar gelmeye devam ederken, piyasada görülen genel artış eğiliminin etkisiyle piyasa hacmi 290 milyar dolara yaklaştı. Toplam...

KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 290 milyar dolara yaklaştı

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Temmuz () – Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin çeşitli kurum ve ülkeden açıklamalar gelmeye devam ederken, piyasada görülen genel artış eğiliminin etkisiyle piyasa hacmi 290 milyar dolara yaklaştı.
Toplam 12,044 adet piyasada işlem gören 1,656 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 3.39 artışla 7,652 dolara yükseldi.
Piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.25 ile yalnızca Tether düşerken, yüzde 6.35’lik bir artışla Cardano artış eğilimine öncülük etti.
En yüksek hacimli ilk 100 kripto para biriminden ise 24’ü gerilerken, piyasa hacmi son 24 saatte yedi milyar dolara denk gelen yüzde 2.4’lük bir artışla 288 milyar 694 milyon dolara yükseldi.
Piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin 131 milyar 358 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 45.5’ini oluştururken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 12 milyar 507 milyon dolar olarak hesaplandı.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 3.39
- Ethereum yüzde 1.07
- Ripple yüzde 1.98
- Bitcoin Cash yüzde 4.25
- EOS yüzde 3.78
- Stellar yüzde 0.05
- Litecoin yüzde 2.47
- Cardano yüzde 6.35
- IOTA yüzde 0.89 artarken
- Tether yüzde 0.25 düştü.

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