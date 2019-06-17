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KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 285 milyar doların altına indi

Deniz Kılınç / İstanbul, 17 Haziran () – Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli birimi Bitcoin’in Pazar günü 9,322 dolar ile rekor düzeyini görmesinin ardından piyasada görülen dalgalanmayla piyasa hacmi 285 milyar doların...

KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 285 milyar doların altına indi

Deniz Kılınç / İstanbul, 17 Haziran () – Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli birimi Bitcoin’in Pazar günü 9,322 dolar ile rekor düzeyini görmesinin ardından piyasada görülen dalgalanmayla piyasa hacmi 285 milyar doların altına indi.
Kripto para piyasa stratejisi ve sektör araştırmaları şirketi Fundstrat teknik analisti Rob Sluymer, Bitcoin Göreceli Güç Endeksi’nin (Relative Strentgh Indicator/RSI)yukarı yönden nötre döndüğünü ve bu göstergenin piyasadaki güçlü eğilimlerle istikrarlı olduğunu belirtti. Yatırımcıların Mayıs ayındaki fiyat artışının ardından sabırlı olmaları gerektiğini hatırlata Sluymer, Bitcoin’de yeniden artış olabileceğine dair hareketlerin görüldüğüne dikkat çekti. Sluymer, “Çoğu kripto para birimi için yeniden yukarı yönlü bir eğilimin görülebileceğine dair işaretler var. Bitcoin’in bir sonraki artışın ardından 8 bin 800 lira ile 9 bin dolar arasında dengelenmesini bekliyoruz” dedi.
Gelişmelerin ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin, Pazar günü TSİ 09:09’da rekor düzeyini gördükten sonra son 24 saatte yüzde 0.97 düşüşle 9,144 dolara indi ve 162 milyar 430 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 57.2’sini oluşturdu.
Toplam 2,238 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 biriminden son 24 saatte yüzde 1.69 ve yüzde 0.26 ile sırasıyla yalnızca Ripple ve Stellar yükseldi. En büyük 100’den de son 24 saatte 69’u düşerken, yüzde 8.19 ile en çok 59’uncu sıradaki KuCoin Shares düştü.
Piyasadaki dalgalanmalara paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte 284 milyar 108 milyon dolara gerilerken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 71 milyar 412 milyon dolar olarak hesaplandı.
En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);
1.Bitcoin yüzde 0.97
2.Ethereum yüzde 2.33
4.Litecoin yüzde 1.44
5.Bitcoin Cash yüzde 1.39
6.EOS yüzde 1.41
7.Binance Coin yüzde 0.82
8.Bitcoin SV yüzde 1.47
9.Tether yüzde 0.38 düşerken
3.Ripple yüzde 1.69
10.Stellar yüzde 0.26 yükseldi. (Grafik)

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