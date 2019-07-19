KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 280 milyar doların üzerinde

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Temmuz () – Kripto para birimleri piyasalarında etkili olan artış eğilimi, G7 (Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada) maliye bakanlarının kripto para birimlerine yönelik açıklamalarıyla kısıtlanırken, piyasa hacmi 280 milyar doların üzerinde tutundu.

G7 maliye bakanları, dijital para birimlerinin küresel finans sisteminde bozulmalara yol açmamaları için dikkatli bir şekilde incelenmesi gerektiğini söylediler.

Pymnts.com’da yer alan habere göre, G7 Başkanı ve Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, grubun ülkelere tanındığı gibi şirketlere herhangi bir kontrol veya kurala tabi tutulmadan ödeme sistemi oluşturma ayrıcalığı tanımak istemediğini söyledi.

“Herhangi bir demokratik kontrol olmadan özel şirketlerin kendi para birimlerini oluşturmalarına izin veremeyiz” diyen Le Maire, bakanlar ve üst düzey yöneticilerin “küresel etkiye sahip olma potansiyeline sahip Libra dahil olmak üzere stablecoin ve çeşitli yeni ürünler oluşturulmasının ciddi yönetimsel ve sistematik endişeler oluşturduğu” savında fikir birliği sağladığını belirtti.

Gelişmelerin ardından piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 5.76 artışla 10 bin 379 dolardan işlem gördü ve 185 milyar 17 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 65.8’ini oluşturdu.

Toplam 2,356 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 87’si yükseldi ve yüzde 24.26 ile en çok 87’nci sıradaki Japan Content Token değer kazandı.

Bitcoin’in öncülük ettiği en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki artışa paralel olarak piyasa hacmi, son 24 saatte 21 milyar dolara denk gelen yüzde 8.1 artışla 280 milyar 730 milyon dolara yükseldi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 77 milyar 329 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 5.76

Ethereum yüzde 1.28

Ripple yüzde 0.49

Litecoin yüzde 4.18

Bitcoin Cash yüzde 1.67

Binance Coin yüzde 2.81

Tether yüzde 0.32

EOS yüzde 0.07

Bitcoin SV yüzde 5.59

Stellar yüzde 3.06 yükseldi. (Grafik)

