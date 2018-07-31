KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 280 milyar doların altına geriledi

Deniz Kılınç / İstanbul, 31 Temmuz () – Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin çeşitli ülke ve kurumdan açıklamalar gelmeye devam ederken, Bitcoin yeniden 8,000 doların altına, piyasa hacmi ise 280 milyar doların altına geriledi.

Nobel ödüllü ABD’li ekonomist Paul Krugman’ın kripto para birimlerinin madencilik işlemleri gibi masrafları sebebiyle parasal sistemi 300 yıl geriye götürdüğü açıklaması ve Google’ın kripto para birimleri madencilik işlemlerinde kullanılan uygulamaları Google Play Store’dan kaldırmasının ardından piyasada dünden itibaren görülen düşüş eğilimi etkisini sürdürüyor.

Toplam 1,707 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 4.77’lik bir düşüşle 7,754 dolara geriledi ve 133 milyar 235 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 48.2’sini oluşturdu.

Piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki düşüş eğilimine yüzde 11.20 ile EOS öncülük ederken, en büyük ilk 100 arasından ise son 24 saatte yüzde 1.62 ile yalnızca 17’nci sıradaki Binance Coin arttı.

Gelişmelerin etkisiyle piyasa hacmi sabah saatlerine göre 14 milyar dolara denk gelen yüzde 7.4’lük bir düşüşle 276 milyar 637 milyon dolara geriledi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 16 milyar 112 milyon dolar olarak gerçekleşti.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 4.77

- Ethereum yüzde 6.18

- Ripple yüzde 4.10

- Bitcoin Cash yüzde 5.44

- EOS yüzde 11.20

- Stellar yüzde 9.05

- Litecoin yüzde 6.89

- Cardano yüzde 10.12

- IOTA yüzde 4.65

- Tether yüzde 0.02 düştü.