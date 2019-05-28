KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 271 milyar doların üzerine çıktı

İstanbul, 28 Mayıs () – Kripto para birimleri piyasalarına yönelik kurumsal yatırım ve adaptasyonun artmasıyla piyasadaki oluşan artış trendini karışık seyre döndü ancak piyasa hacmi 271 milyar doların üzerine çıktı.

Piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin’in Pazar günü 8 bin dolar düzeyini görmesinin ardından etkili olan artış eğilimi karışık seyre döndü. Piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.21 düşüşle 8,711 dolara geriledi ve 154 milyar 427 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 56.9’unu oluşturdu.

Toplam 2,208 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 birimindeki artışa son 24 saatte yüzde 12.3 ile EOS öncülük ederken, Pazartesi günü en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminden Tron’da görülen artış etkisiyle çekilen Cardano yeniden en yüksek hacimli ilk 10 birim arasına girdi.

En yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından da son 24 saatte yüzde 15.85 ile de en çok 83’üncü sıradaki Maximine Coin değer kazanırken en büyük düşüş yüzde 8.11 ile Theta Fuel’da görüldü.

Gelişmelere paralel olarak piyasa hacmi de 271 milyar doların üzerine yükselirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 93 milyar 471 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Ethereum yüzde 0.3

Ripple yüzde 2.85

EOS yüzde 12.3

Stellar yüzde 0.776

Cardano yüzde 2.52 yükselirken,

Bitcoin yüzde 0.21

Bitcoin Cash yüzde 0.97

Litecoin yüzde 0.09

Binance Coin yüzde 1.47

Tether yüzde 0.47 düştü. (Grafik)