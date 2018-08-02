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KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 270 milyar doların altına geriledi

Deniz Kılınç / İstanbul, 2 Ağustos () – Kripto para birimleri piyasalarında sabah görülen kısa süreli artış eğilimi yerini düşüşe bırakırken, piyasa hacmi 270 milyar doların altına geriledi. Toplam 12,377 adet piyasada işlem gören...

KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 270 milyar doların altına geriledi

Deniz Kılınç / İstanbul, 2 Ağustos () – Kripto para birimleri piyasalarında sabah görülen kısa süreli artış eğilimi yerini düşüşe bırakırken, piyasa hacmi 270 milyar doların altına geriledi.
Toplam 12,377 adet piyasada işlem gören 1,737 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.02’lik bir düşüşle 7,591 dolara geriledi ve 130milyar 454 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 48.4’ünü oluşturdu.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.18 ile yalnızca Tether artarken, en yüksek hacimli ilk 100 kripto para biriminden ise 71’i geriledi ve düşüş eğilimine yüzde 13.24 ile 97’ci sıradaki Polymath öncülük etti.
Piyasadaki genel düşüş eğiliminin etkisiyle piyasa hacmi sabah saatlerine göre beş milyar dolara denk gelen yüzde 1.8’lik bir düşüşle 269 milyar 775 milyon dolara geriledi.
Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 12 milyar 815 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 0.02
- Ethereum yüzde 1.90
- Ripple yüzde 2.89
- Bitcoin Cash yüzde 1.51
- EOS yüzde 3.17
- Stellar yüzde 1.52
- Litecoin yüzde 1.24
- Cardano yüzde 4.44
- IOTA yüzde 3.28 düşerken
- Tether yüzde 0.18 arttı.

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