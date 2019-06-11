KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 250 milyar doların altına indi

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Haziran () – Kripto para birimleri piyasalarında görülen artışın yerini düşüşe bırakmasıyla Bitcoin 7,900 doların, piyasa hacmi de 250 milyar doların altına indi.

Kripto para birimleri piyasalarındaki gelişmeler kapsamında yeni bir Google Core güncellemesinin kripto para birimlerine ilişkin haber sitelerinde çeşitli sorunlara sebep olduğu görüldü. Söz konusu güncelleme sebebiyle kripto para birimleri piyasalarına ilişkin en büyük haber sitesi olan CCN bütün operasyonlarını durdurdu. Söz konusu gelişmeyle ilgili CCN CEO’su Jonas Borchgrevink, arama sonuçlarında sitenin görünürlüğünün düştüğünü ve bu durumun gelirlerde düşüşe neden olduğunu söyledi. CCN’in yanında CoinDesk ve Cointelegraph’da da sorunlar oluştuğu belilrtildi.

Bunun yanında New York merkezli menkul kıymetler borsası Nasdaq, yeni bir fiyatlandırma ürünü için kripto para birimleri istatistik ve karşılaştırma sitesi CryptoCompare ile işbirliği yaptığını duyurdu. CryptoCompare’in internet sitesinde duyurulan işbirliği kapsamında oluşturulan ürünün Nasdaq’ın Quandl veri platformunda hizmete sunulacağı belirtildi.

Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli birimi Bitcoin fiyatına yönelik olumlu öngörülerin ardından piyasada etkili olan artışın ardından piyasada yeniden bir düşüş eğilimi görüldü.

Piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.88 düşüşle 7,821 dolara geriledi ve 138 milyar 861 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 55.5’ini oluşturdu.

Toplam 2,227 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 1.97 ve yüzde 0.23 ile sırasıyla yalnızca Litecoin ve Binance Coin yükseldi. En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden de son 24 saatte 73’ü düştü ve yüzde 6.84 ile en çok 78’inci sıradaki Maximine Coin değer kaybetti.

Piyasada etkili olan düşüş eğilimiyle piyasa hacmi 250 milyar doların altına inerek son 24 saatte 249 milyar 994 milyon dolar olarak hesaplandı. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 56 milyar 535 milyon dolar oldu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 1.88

2.Ethereum yüzde 0.94

3.Ripple yüzde 2.33

5.Bitcoin Cash yüzde 2.68

6.EOS yüzde 2.34

8.Tether yüzde 0.19

9.Bitcoin SV yüzde 3.57

10.Stellar yüzde 2.35 düşerken

4.Litecoin yüzde 1.97

7.Binance Coin yüzde 0.23 yükseldi. (Grafik)