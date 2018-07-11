KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 250 milyar doların altına indi

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Temmuz () – Çeşitli kişi ve kurumdan kripto para birimleri piyasalarına ilişkin açıklamalar gelmeye devam ederken, duyurulan yeni regülasyonların da etkisiyle piyasa hacmi 250 milyar doların altına indi.

Hindistan ve Güney Kore, kripto para birimleri ticaretinin kara para aklama ve diğer suç aktivitelerindeki kullanımının önüne geçilme hedefiyle piyasalara ilişkin regülasyonlarını artırmıştı.

Açıklamaların ardından piyasada dün görülen düşüş devam ederken, piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 5.16’lık bir düşüşle 6,360 dolara geriledi. Bitcoin 6,000 dolar seviyelerindeki yerini korumaya devam ederken, 109 milyar 41 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 43.6’sını oluşturdu.

En yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte 97’si gerilerken, artış yüzde 6.92 ile Kucoin Shares, yüzde 2.32 ile Centrality ve yüzde 1.79 ile DigiByte’da görüldü.

En yüksek hacimli ilk 10’da ise genel bir düşüş görüldü ve yüzde 8.61 ile düşüş eğilimine EOS liderlik etti.

Piyasadaki gelişmelerin ardından piyasa hacmi son 24 saatte 14 milyar dolara denk gelen yüzde 5.6’lık bir düşüşle 249 milyar 996 milyon dolara geriledi. Piyasa hacmindeki gerileme, 27 Haziran’daki 247 milyar dolar seviyesinden bu yana görülen en düşük rakam oldu.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 13 milyar 156 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 5.16

- Ethereum yüzde 6.86

- Ripple yüzde 4.07

- Bitcoin Cash yüzde 4.83

- EOS yüzde 8.61

- Litecoin yüzde 2.22

- Stellar yüzde 7.30

- Cardano yüzde 6.16

- IOTA yüzde 5.44

- Tether yüzde 0.34 düştü.