KRİPTOPARA - Piyasa hacmi 235 milyar dolar üzerinde tutunuyor

Çin’de en az 17 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan corona virüs salgının yayılacağı endişeleri ve Facebook’un stablecoin projesinden ayrılan şirket sayısındaki artışa paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte 235 milyar 772 milyon dolarla 235 milyar doların üzerinde tutunuyor.

Çin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve bugüne kadar 17 kişinin ölümüne neden olan corona virüsünün küresel piyasalarda yarattığı satış baskılarıyla oluşan endişeler, kripto para birimleri piyasalarına da olumsuz yansıdı.

Bunun yanında, Facebook’un kripto para hamlesi, duyurulmasının ardından küresel piyasalarda oldukça dikkat çekmişti. Buna rağmen, söz konusu stablecoine yönelik belirsizliklerin devam etmesiyle, Libra’nın kontrolünü sağlayacak olan Libra Birliği’nden ayrılan şirket sayısı yükselmeye devam etti. Visa, Mastercard ve eBay gibi şirketlerin Libra Birliği’nden ayrıldıkları açıklamalarının ardından, Vodafone da projeden ayrılan sekizinci şirket oldu. Vodafone’un CoinDesk’e yaptığı açıklamada, şirketin kaynaklarını Libra yerine, Afganistan, Hindistan, Romanya ve bazı Afrika ülkelerinde denemeye sürdüğü kendi dijital ödeme platformu M-Pesa için kullanma kararı altığı belirtildi.

Ayrıca, İngiltere Merkez Bankası (BoE) da küresel merkez bankalarının dijital para birimlerine güvenmenin olası etkilerini inceleyeceği bir grubun parçası olarak, Birleşik Krallık’ın dijital bir para birimini ne şekilde finansal sistemine uygulayabileceğini değerlendirecek.

BoE, Japonya Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, İsveç Ulusal Bankası, Kanada Merkez Bankası, İsviçre Ulusal Bankası ve Uluslararası Ödemeler Bankası’ndan yetkililer, merkez bankası tarafından oluşturulacak bir dijital paranın (central bank digital currency / CBDC) olası etkilerini araştırmak için bir araya gelecek. Söz konusu toplantılar, BoE Başkan Yardımcısı Sir Jon Cunliffe ile ECB eski yönetim kurulu üyesi Benoit Cœuré başkanlığında yapılacak.

Geçen hafta Bitcoin SV’deki artışın ardından kripto para birimleri piyasalarının düzeltmeye girmesi ve söz konusu gelişmelerin ardından piyasada yeniden düşüş eğilimi etkili oldu. Piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.74 düşüşle 8 bin 586 dolara geriledi ve 156 milyar 73 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 66’sını oluşturdu.

Toplam 5,059 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte yüzde 19.97, yüzde 12.91, yüzde 7.17, yüzde 2.64, yüzde 2.36, yüzde 1.66, yüzde 1.55, yüzde 1.14 ve yüzde 0.20 ile sırasıyla yalnızca Swipe, Nervos Network, NEM, Tezos, Enjin Coin, RIF Token, V Systems, Yap Stone ve UNUS SED LEO yükselirken, 91 kripto para biriminde etkili olan düşüşe de yüzde 11.26 ile 59’uncu sıradaki Komodo öncülük etti. En büyük 10’dan da yüzde 10.28 ile en çok Bitcoin SV düştü.

Söz konusu görünüme paralel olarak geçen hafta 240 milyar dolar düzeylerini gören piyasa hacmi, son 24 saatte yüzde 2.55 düşüşle 235 milyar 772 milyon dolara geriledi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 86 milyar 443 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 1.74,

- Ethereum yüzde 2.60,

- Ripple yüzde 2.78,

- Bitcoin Cash yüzde 2.16,

- Bitcoin SV yüzde 10.28,

- Tether yüzde 0.09,

- Litecoin yüzde 2.58,

- EOS yüzde 2.28,

- Binance Coin yüzde 4.94,

- Stellar yüzde 3.47 düştü.