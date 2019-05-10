KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 192 milyar doları aştı

Kripto para birimleri piyasalarında yukarı yönlü hareketler sürerken, toplam piyasa hacmi 192 milyar doları aştı.



Toplam 2,164 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli birimi Bitcoin 6,298 doları gördükten sonra son 24 saatte yüzde 3.06 artışla 6,281 dolara çekildi ve 111 milyar 138 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 57.8’ini oluşturdu.



Bitcoin’deki artışa rağmen en yüksek hacimli 10 birimden son 24 saatte 4'ü ve ilk 100 birimden 60'ı düştü.

Piyasadaki gelişmelerin ardından piyasa hacmi 192 milyar 117 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 54 milyar 396 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 3.06

2.Ethereum yüzde 1.85

3.Ripple yüzde 0.27

4.Bitcoin Cash yüzde 1.13

5.Litecoin yüzde 3.04

10.Cardano yüzde 2.20 yükselirken,

6.EOS yüzde 0.15

8.Tether yüzde 0.08

7.Binance Coin yüzde 6.45

9.Stellar yüzde 2.19 düştü.