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KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 190 milyar doların altına geriledi

Kripto para birimleri piyasalarına yönelik kısıtlamaların hafiflemesine rağmen piyasadaki toparlanma zayıf kaldı ve piyasa hacmi 189 milyar 597 milyon dolarla 190 milyar doların altına indi. Google’ın Youtube’daki kripto para birimleri içerikli...

EKONOMİ 02.01.2020, 12:12
KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 190 milyar doların altına geriledi
Kripto para birimleri piyasalarına yönelik kısıtlamaların hafiflemesine rağmen piyasadaki toparlanma zayıf kaldı ve piyasa hacmi 189 milyar 597 milyon dolarla 190 milyar doların altına indi.
Google’ın Youtube’daki kripto para birimleri içerikli videoları “zararlı ve tehlikeli” olarak tanımlayıp platformdan kaldırması ve Ethereum’un kripto para cüzdanı uygulaması MetaMask’ı Google Play Store’dan kaldırması sonrası piyasada izlenen düşüş hafiflese de devam etti. MetaMask Twitter hesabından yapılan duyuruda, uygulamanın yeniden erişilebilir olduğu açıklandı: Açıklamada, “Dikkatli incelemeler sonucu Google MetaMask mobil uygulamasını yeniden Google Play Store’da kullanıma sundu” denildi.
Bloomberg verilerine göre, yalnızca beş günde yüzde 900 artışla 0.08 dolara yükseldiği Temmuz 2010’dan bu yana yüzde 9 milyon değer kazanan piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin ise, son 24 saatte yüzde 0.90 düşüşle 7 bin 139 dolara geriledi ve 129 mlyar 486 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 68.2’sini oluşturdu.
Toplam 4,991 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 biriminden son 24 saatte yüzde 0.66 ile yalnızca Tezos yükselirken, yüzde 2.35 ile de en çok Bitcoin SV düştü. En büyük 100’den de son 24 saatte 69’u düştü ve piyasadaki düşüşe yüzde 12.85 ile 80’inci sıradaki EDUCare öncülük etti.
En büyük 100’deki görünüme paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte 189 milyar 960 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 64 milyar 463 milyon dolar olarak hesaplandı.
En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;
Bitcoin yüzde 0.87
Ethereum yüzde 0.50
Ripple yüzde 1.13
Tether yüzde 0.15
Bitcoin Cash yüzde 1.51
Litecoin yüzde 0.36
EOS yüzde 1.0
Binance Coin yüzde 1.75
Bitcoin SV yüzde 2.35 düşerken
Tezos yüzde 0.66 yükseldi.

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