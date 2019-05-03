KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 185 milyar doların üzerine çıktı

Deniz Kılınç / İstanbul, 3 Mayıs () – ABD merkezli finansal hizmet şirketi Fidelity Investment’ın gelecek yıllarda kripto para birimleri ekosistemine yapılan kurumsal yatırımın artacağına ilişkin raporunun ardından Bitcoin piyasa hacmi 100 milyar doların, piyasa hacmi 185 milyar doların üzerine çıktı.

Fidelity Investment’ın dijital araştırma kolu Fidelit Digital Assets’ın 400 yatırımcının katılımıyla yaptığı anket sonuçlarında, katılımcıların yüzde 47’si dijital varlıkların yatırım portföylerinde yer alacağına inandıklarını söylerken, söz konusu grubun arasından da yüzde 72’si kripto para birimlerine bağlı yatırım ürünleri satın almayı, yüzde 57’si de kripto para birimlerine direkt yatırım yapmayı tercih edeceklerini belirtti.

Gelişmelerin ardından piyasada görülen artışın etkisiyle piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 5.85 artışla 5,767 dolara yükseldi. Bitcoin piyasa hacmi, 10 Kasım 2018’den beri ilk kez 100 milyar doların üzerine yükselirken, 101 milyar 970 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 55.1’ini oluşturdu.

Toplam 2,146 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 7.42 ile en çok Binance Coin değer kazanırken, en büyük 100’den de 76’sı yükseldi ve söz konusu artışa yüzde 24.99 ile 62'nci sıradaki ABBC Coin öncülük etti.

Piyasadaki olumlu eğilimin ardından piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 5.1 artışla 185 milyar 316 milyon dolara yükseldi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 54 milyar 212 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 5.85

Ethereum yüzde 3.96

Ripple yüzde 1.51

Bitcoin Cash yüzde 5.98

Litecoin yüzde 6.80

EOS yüzde 6.50

Binance Coin yüzde 7.42

Tether yüzde 0.47

Stellar yüzde 0.86

Cardano yüzde 1.85 yükseldi.