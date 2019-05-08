KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 185 milyar doların altına indi

Deniz Kılınç / İstanbul, 8 Mayıs () – Dünyanın en büyük küresel kripto para birimi borsası Binance’e düzenlenen siber saldırı sonucunda piyasadaki düşüş devam ederken, piyasa hacmi 185 milyar doların altına indi.

Binance’den hackerların toplam 40 milyon dolara denk gelen 7.0 binin üzerinde Bitcoin çalmalarıyla ilgili şirketten yapılan açıklamada, “Söz konusu işlem, mevcut güvenlik önlemlerimizin de ötesinde inşa edilmiş. Saldırıyı gerçekleşmeden önleyemedik fakat hesaplar arası aktarım başladığında sistemlerimizde çeşitli alarmlar devreye girdi ve bu noktada işlemleri durdurduk” denildi.

Söz konusu gelişmenin ardından piyasa genelindeki düşüş eğilimi etkisini sürdürüyor. Piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.02 düşüşle 5,878 dolara geriledi ve 103 milyar 983 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 56.3’ünü oluşturdu.

Toplam 18,192 piyasada işlem gören 2,160 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 82’si düştü ve söz konusu düşüşe son 24 saatte yüzde 14.18 ile 67’nci sıradaki Japan Content Token öncülük etti. En büyük 100’deki düşüşe paralel olarak en yüksek hacimli 10 birimin hepsi düştü ve yüzde 6.68 ile en çok düşüş Binance Coin’de görüldü.

Gelişmelerin ardından piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 2.1 düşüşle 184 milyar 676 milyon dolara geriledi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 50 milyar 959 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 1.02

Ethereum yüzde 4.23

Ripple yüzde 1.71

Bitcoin Cash yüzde 3.38

Litecoin yüzde 3.71

EOS yüzde 1.45

Binance Coin yüzde 6.68

Tether yüzde 0.46

Stellar yüzde 4.06

Cardano yüzde 3.75 düştü. (Grafik)