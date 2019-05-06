KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 185 milyar doların altına indi

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Mayıs () – Fidelity Investment’ın geçen hafta kurumsal kripto para birimleri yatırımlarının gelecek dönemde artacağına ilişkin açıklamasının ardından piyasada görülen artış, piyasa hacminin 185 milyar doların altına inmesiyle yerini düşüşe bıraktı.

Toplam 2,149 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.70 düşüşle 5,700 dolara geriledi ve 100 milyar 81 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 56’sını oluşturdu.

En yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 0.11 ile yalnızca Tether yükselirken, yüzde 5.73 ile de en çok Litecoin düştü.

Gelişmelere bağlı olarak piyasa hacmi 180 milyar 142 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 45 milyar 337 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):

1.Bitcoin yüzde 1.70

2.Ethereum yüzde 2.24

3.Ripple yüzde 1.81

4.Bitcoin Cash yüzde 3.36

5.Litecoin yüzde 5.73

6.EOS yüzde 4.46

7.Binance Coin yüzde 4.0

9.Stellar yüzde 2.20

10.Cardano yüzde 4.57 düşerken

8.Tether yüzde 0.11 yükseldi.