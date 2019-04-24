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KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 180 milyar doların altında

Deniz Kılınç / İstanbul, 24 Nisan () – Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli 100 biriminde görülen genel düşüş eğiliminin etkisiyle piyasanın belirleyicisi Bitcoin 5,500 doların altına, piyasa hacmi de 180 milyar doların...

KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 180 milyar doların altında

Deniz Kılınç / İstanbul, 24 Nisan () – Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli 100 biriminde görülen genel düşüş eğiliminin etkisiyle piyasanın belirleyicisi Bitcoin 5,500 doların altına, piyasa hacmi de 180 milyar doların altına geriledi.
Toplam 2,133 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli birimi Bitcoin, piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki düşüşe paralel olarak son 24 saatte yüzde 1.96 düşüşle 5,461 dolara geriledi ve 96 milyar 460 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 54.7’sini oluşturdu.
Piyasanın en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 30, yüzde 3.21, yüzde 3.01, yüzde 0.77 ve yüzde 0.15 ile sırasıyla yalnızca REPO, Basic Attention Token, ReddCoin, Bytecoin ve TrueUSD yükselirken, piyasadaki düşüşe yüzde 18.70 ile 84’üncü sıradaki WAX öncülük etti.
En yüksek hacimli 10 kripto para biriminden de son 24 saatte yüzde 9.75 ile en çok Bitcoin Cash değer kaybederken, söz konusu düşüş eğilimine bağlı olarak piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 4.5 düşüşle 176 milyar 459 milyon dolara geriledi.
Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 52 milyar 942 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;
- Bitcoin yüzde 1.96
- Ethereum yüzde 5.93
- Ripple yüzde 7.70
- Bitcoin Cash yüzde 9.75
- EOS yüzde 8.95
- Litecoin yüzde 8.27
- Binance Coin yüzde 9.48
- Tether yüzde 0.08
- Stellar yüzde 8.62
- Cardano yüzde 7.50 düştü.

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