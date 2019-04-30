Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TÜSİAD/Kaslowski: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyoruz
TÜSİAD/Kaslowski: 1 Mayıs Emek ve...
Son dakika... 8 terörist etkesiz hale getirildi
Son dakika... 8 terörist etkesiz...
Tuzla'da özel bir tersanedeki gemide yangın çıktı
Tuzla'da özel bir tersanedeki gemide...
Sanatçı Dilber Ay, hayatını kaybetti
Sanatçı Dilber Ay, hayatını kaybetti

KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 170 milyar doların üzerine çıktı

Deniz Kılınç / İstanbul, 30 Nisan () - ABD merkezli yatırım danışmanlığı ve piyasa araştırma şirketi Fundstrat Global Advisors kurucusu Tom Lee’nin, piyasada son günlerde etkili olan düşüşe rağmen Bitcoin’deki artışın devam edeceği...

KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 170 milyar doların üzerine çıktı

Deniz Kılınç / İstanbul, 30 Nisan () - ABD merkezli yatırım danışmanlığı ve piyasa araştırma şirketi Fundstrat Global Advisors kurucusu Tom Lee’nin, piyasada son günlerde etkili olan düşüşe rağmen Bitcoin’deki artışın devam edeceği öngörüsünün ardından piyasada görülen artış eğilimiyle piyasa hacmi 170 milyar doların üzerine çıktı.
CryptoDaily’de yer alan habere göre verdiği bir röportajda Lee, ABD New York Başsavcılığı’nın, kripto para birimi platformu Bitfinex’in Tether stablecoin ile piyasada oluşan 850 milyon dolar eksiği kapatmaya çalıştıklarını iddia etmesiyle piyasada görülen düşüşün geçici olduğunu söyledi. Lee, “Geçen yıl kripto paralar için çok kötü bir süreçti fakat bu hafta yayınladığımız yazıda da belirttiğimiz gibi, tarihsel olarak boğa piyasasının etkili olabilmesi için 11 işaret olması gerekiyor” derken, söz konusu işaretlerden birinin Ocak ayında zincir üzerindeki işlem hacimlerinin geçen yıla göre pozitife dönmesi olduğunu belirtti ve ekledi:
“Boğa piyasasının etkili olacağına dair kanıtlar birikiyor.”
Lee’nin açıklamalarına paralel olarak piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.98 artışla 5,297 dolara yükseldi ve 93 milyar 635 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 54.5’ini oluşturdu.
Piyasaya ilişkin diğer gelişmelerde Nasdaq, Ripple için gerçek zamanlı referans kuru sunacağını duyurdu. Nasdaq’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada XRP Liquid Index ismi verilen söz konusu yeni endeksin “Ripple için dolar üzerinden gerçek zamanlı referans kuru sağlaması için piyasaların en likit uçları temel alınarak tasarlandığı” belirtildi.
Gelişmelerin ardından piyasanın en yüksek hacimli üçüncü kripto para birimi Ripple, son 24 saatte yüzde 4.38 artışla 159,69 dolara yükseldi.
Toplam 2,144 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli diğer 10 biriminde de genel bir artış eğilimi görülürken, son 24 saatte yüzde 5.82 ile en çok Litecoin değer kazandı.
En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte 80’i yükseldi ve söz konusu artışa yüzde 12.57 ile 70’inci sıradaki Monacoin öncülük etti.
Piyasadaki gelişmelerin ardından görülen artışa paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 1.7 artışla 171 milyar 929 milyon dolara ulaştı.
Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 45 milyar 875 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;
- Bitcoin yüzde 0.98
- Ethereum yüzde 3.40
- Ripple yüzde 4.38
- Bitcoin Cash yüzde 4.25
- Litecoin yüzde 5.82
- EOS yüzde 2.66
- Binance Coin yüzde 0.61
- Tether yüzde 0.62
- Stellar yüzde 2.04
- Cardano yüzde 3.35 yükseldi. (Grafik)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328