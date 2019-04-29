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KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 170 milyar doların altına geriledi

Deniz Kılınç / İstanbul, 29 Nisan () – Kripto para birimleri piyasalarında en yüksek hacimli 10 birimden altısında görülen gerilemeyle başlayan dalgalanma yerini düşüşe bırakırken, piyasa hacmi son 24 saatte görülen değer kayıplarının...

KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 170 milyar doların altına geriledi

Deniz Kılınç / İstanbul, 29 Nisan () – Kripto para birimleri piyasalarında en yüksek hacimli 10 birimden altısında görülen gerilemeyle başlayan dalgalanma yerini düşüşe bırakırken, piyasa hacmi son 24 saatte görülen değer kayıplarının ardından 170 milyar doların altına indi. 
Toplam 2,140 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.86 düşüşle 5,255 dolara yükseldi ve 92 milyar 863 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 55.0’ini oluşturdu.
En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte, yüzde 12.18, yüzde 1.46, yüzde 5.89, yüzde 1.57, yüzde 1.22, yüzde 7.08, yüzde 5.15 ve yüzde 1.04 ile sırasıyla yalnızca IOTA, Ethereum Classicc, Maker, KuCoin Shares, VestChain, ODEM, MaidSafeCoin ve ReddCoin yükseldi. En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki düşüş eğilimine de yüzde 8.52 ile Bitcoin Cash öncülük etti.
Piyasadaki aşağı yönlü eğilime bağlı olarak piyasa hacmi 170 milyar doların altına geriledi ve 168 milyar 789 milyon dolar indi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 42 milyar 815 milyon dolar olarak hesaplanırken en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:
1.Bitcoin yüzde 0.86
2.Ethereum yüzde 2.52
3.Ripple yüzde 1.31
4.Bitcoin Cash yüzde 8.52
5.EOS yüzde 3.91
6.Litecoin yüzde 3.85
7.Binance Coin yüzde 3.58
8.Tether yüzde 0.07 
9.Stellar yüzde 3.94
10.Cardano yüzde 5.57 düştü. (Grafik)

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