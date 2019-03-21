KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 140 milyar doların üzerine çıktı

Deniz Kılınç / İstanbul, 21 Mart () – Küresel teknoloji şirketlerinden kripto para birimleri adaptasyonuna yönelik haberler gelmeye devam ederken, piyasa hacmi 140 milyar doların üzerine çıktı.

ABD merkezli sosyal paylaşım ağı Twitter ve finansal hizmetler şirketi Square CEO’su Jack Dorsey, şirketin “kripto para ekosistemini geliştirmek” amacıyla söz konusu alanda çalışan kripto para mühendisleri aradığını duyurdu. Dorsey, daha önce yaptığı açıklamalarda “internetin yerel bir para birimini hak ettiğini” söylemiş ve söz konusu para biriminin Bitcoin olup olmayacağı konusunda “emin olmadığını, fakat "Bitcoin olmasını umduğunu” belirtmişti.

Dorsey, Çarşamba günü resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “BitcoinTwitter ve CryptoTwitter! Square, Bitcoin ve kripto para ekosisteminde açık kaynak destekçisi olarak tam zamanlı çalışacak 3-4 kripto para mühendisi ve bir tasarımcı arıyor. İstediğiniz yerden çalışın, direk olarak benimle iletişimde olun ve hatta maaşınızı Bitcoin’le alın. Neden olmasın?” dedi. Dorsey, kripto para topluluğuna destek olmanın en iyi yolunun, söz konusu ekosistemi geliştirmek olduğuna karar verdiğini ve bu sebeple bu alanda çalışacak mühendisler aradıklarını vurguladı.

Gelişmelerin ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.91 artışla 4,080 dolara yükseldi ve 71 milyar 824 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 50.8’ini oluşturdu. Bitcoin’in 4 bin dolar üzerindeki istikrarlı seyri, piyasanın en yüksek hacimli kripto para biriminin 6 bin dolar düzeyine yükselebileceği öngörüsünü destekledi.

Toplam 2,116 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 0.47 ve yüzde 0.74 ile sırasıyla yalnızca Binance Coin ve Stellar düşerken, en büyük 100’den de son 24 saatte 79’u yükseldi ve yüzde 24.23 ile en çok 17’nci sıradaki Ontology yükseldi.

Olumlu gelişmelere paralel olarak piyasa hacmi 141 milyar 401 milyon dolara yükselirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 33 milyar 813 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.91

2.Ethereum yüzde 0.89

3.Ripple yüzde 0.60

4.Litecoin yüzde 1.71

5.EOS yüzde 0.08

6.Bitcoin Cash yüzde 0.96

9.Tether yüzde 0.04

10.TRON yüzde 0.42 yükseldi.