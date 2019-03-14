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KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 135 milyar dolar düzeyine çıktı

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Mart () – Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli 10 kripto para biriminde gün içinde görülen dalgalanmaların ardından piyasa hacmi 135 milyar 341 milyon dolar düzeyini gördü. Toplam 2,106 adet kripto...

KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 135 milyar dolar düzeyine çıktı

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Mart () – Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli 10 kripto para biriminde gün içinde görülen dalgalanmaların ardından piyasa hacmi 135 milyar 341 milyon dolar düzeyini gördü.
Toplam 2,106 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.33 artışla 3,925 dolara yükselirken, 69 milyar 32 milyon dolarlık piyasa hacmiyle de piyasanın yüzde 51.1’ni oluşturdu.
En yüksek hacimli 10 kripto para biriminde son 24 saatte yüzde 0.50, yüzde 0.64 ve yüzde 2.17 ile sırasıyla yalnızca Ripple, EOS ve Binance Coin düşerken, tepki alımlarıyla piyasada görülen artış piyasa hacmini de olumlu etkiledi.
Piyasanın en büyük 100 kripto para biriminden son 24 saatte 56’sı yükseldi ve artış eğilimine yüzde 19.87 ile 29’uncu sıradaki Qtum öncülük ederken, piyasa hacmi de gün içindeki değer artışlarına paralel olarak 135 milyar 42 milyon dolara yükseldi.
Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 29 milyar 252 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);
1.Bitcoin yüzde 0.33
2.Ethereum yüzde 0.09
4. Litecoin yüzde 0.21
6.Bitcoin Cash yüzde 2.98
8.Stellar yüzde 5.90
9.Tether yüzde 0.52
10.TRON yüzde 1.45 artarken
3.Ripple yüzde 0.50
5.EOS yüzde 0.64
7.Binance Coin yüzde 2.17 düştü. (Grafik)

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