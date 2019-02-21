KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 135 milyar dolar düzeyinde

Deniz Kılınç / İstanbul, 21 Şubat () – ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan’ın piyasaya sürdüğü JPM Coin ile ilgili yapılan yorumlar ve kripto para birimleri piyasalarına ilişkin yeni öngörülerin etkisiyle piyasa hacmi 135 milyar dolar düzeyinde.

Türkiye ve dünyadan çok sayıda kişinin katıldığı ve kripto para birimleri ve blockchain teknolojisinin ele alındığı, Çarşamba günü düzenlenen “Blockchain Economy İstanbul Summit” etkinliğinde konuşan ABD merkezli piyasa analizi ve yatırım danışmanlığı şirketi Fundstrat ortak kurucusu Tom Lee, JPM Coin’in sanal para birimlerini meşrulaştırdığını ve kripto para birimleri piyasalarını teşvik ettiğini söyledi. Lee ayrıca, 2018’de kripto para birimlerinde görülen düşüş eğilimine rağmen, 2019’da kripto para birimleri ve blockchain endüstrisini “harika bir yılın” beklediğini söyledi. Lee, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Benim bakış açımda, 2018’in kripto para birimleri için bu denli zorlu olmasının nedeni beklentilerin çok yüksek olmasıydı. Bitcoin fiyatının 2017 yılında yükselmesinin yanında çeşitli sorunlar da ortaya çıkmaya başladı.

"Kripto para birimleri için 2019’un iyi bir yıl olmasında tarih başta olmak üzere çeşitli faktörlerin etkili olacağını düşünüyorum. Bunun yanında 2019’da, geçen yıl görmediğimiz bazı yenilikler de var, bunların başında da makro piyasaların olumlu seyretmesi ve kripto para birimlerindeki teknik gelişmeler geliyor.

“İçinde bulunduğumuz dönem, fiyat artışındaki ivmenin iyileşmeye başladığı ve söz konusu iyileşmeleri destekleyen yeterli faktör olduğu sürece bu durumun kripto para birimi sahibi olmak için harika bir zaman olduğuna işaret ediyor.”

Gelişmelere paralel olarak kripto para birimleri piyasalarında görülen artış eğilimi devam ederken, piyasanın belirleyicisi Bitcoin sabah saatlerinde 4,000 dolar düzeylerine yükseldikten sonra son 24 saatte yüzde 0.99 artışla 3,983 dolara yükseldi. Bitcoin, 69 milyar 915 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 51.8’ini oluşturdu.

Toplam 2,075 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 0.58 ve yüzde 3.31 ile sırasıyla yalnızca Tether ve Binance Coin düşerken, yüzde 6.52 ile de en çok EOS yükseldi.

En yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte 71’i yükseldi ve artış eğilimine yüzde 20.27 ile 58’inci sıradaki REPO öncülük ederken, yüzde 11.34 ile de en çok 84’üncü sıradaki Veritaseum değer kaybetti.

Kripto para birimlerindeki toparlanmanın etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte artışını sürdürerek 135 milyar 136 milyon dolara yükseldi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 29 milyar 301 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.99

2.Ethereum yüzde 2.83

3.Ripple yüzde 1.10

4.EOS yüzde 6.52

5. Litecoin yüzde 5.78

6.Bitcoin Cash yüzde 2.43

8.Stellar yüzde 4.92

9.TRON yüzde 1.22 artarken

7.Tether yüzde 0.58

10.Binance Coin yüzde 3.31 düştü.