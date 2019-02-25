KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 130 milyar doların altına indi

Deniz Kılınç / İstanbul, 25 Şubat () – Kripto para birimleri piyasalarında görülen artış eğilimi, çeşitli açıklamalar ve yaptırım haberlerinin ardından yerini düşüşe bıraktı ve piyasa hacmi 130 milyar doların altına indi.

Piyasada 18 Şubat’ta Bitcoin’in 3,500 dolar üzerine çıkmasının ardından görülen yukarı yönlü hareket, diğer kripto para birimlerinde de etkili olmuş ve genel artışın etkisiyle piyasa hacmi 143 milyar dolar düzeyine kadar yükselmişti.

Yapılan yeni açıklamalara paralel olarak piyasadaki dalgalı seyir yerini düşüşe bırakırken, Rusya Devlet Duması Ekonomik Politika Komitesi üyesi Oleg Nikolayev, Rusya’nın kripto para birimleri yaptırımları kapsamında son aşamaya ulaştığını ve Rusya Merkez Bankası’nın “tutucu duruşuna” zıt olarak söz konusu yaptırımların varlıkların entegrasyonu için iş dostu bir çerçevede hazırlandığını söyledi. Yaptırımların Mart ayında tamamlanması beklenirken ayrıca, Rusya eski enerji bakanı Igor Yusufov ülkenin petrole dayalı kripto para birimini piyasaya sürmeye hazırlandığını öne sürdü.

Gelişmelerin ardından söz konusu artış sırasında 4,187 dolara kadar yükselen Bitcoin, son 24 saatte yüzde 8.14 düşüşle 3,845 dolara geriledi ve 67 milyar 521 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 52.2’sini oluşturdu.

Toplam 2,086 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 0.20 ile yalnızca Tether yükselirken, yüzde 15.05 ile de en çok Bitcoin Cash değer kaybetti.

En yüksek hacimli 100 kripto para birimi de düşüşten etkilendi ve son 24 saatte yüzde 93’ü geriledi, söz konusu düşüşe de yüzde 21.45 ile 83’üncü sıradaki Nexo öncülük etti.

Düşüşün etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte 14 milyar dolara karşılık gelen yüzde 8.5 düşüşle 129 milyar 350 milyon dolara geriledi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 38 milyar 622 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 8.14

2.Ethereum yüzde 14.67

3.Ripple yüzde 9.56

4.EOS yüzde 15.02

5.Litecoin yüzde 13.85

6.Bitcoin Cash yüzde 15.05

8.Stellar yüzde 10.51

9.TRON yüzde 6.19

10.Binance Coin yüzde 5.97 düşerken

7.Tether yüzde 0.20 yükseldi.