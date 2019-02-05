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KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 115 milyar dolar sınırını zorluyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Şubat () – Hindistan’da yasal kripto para birimleri yaptırımları oluşturulması için kurulan komitenin, kripto para birimleri kullanımının ülkenin resmi para birimi rupiyi etkisiz bırakabileceği endişelerinin...

KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 115 milyar dolar sınırını zorluyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Şubat () – Hindistan’da yasal kripto para birimleri yaptırımları oluşturulması için kurulan komitenin, kripto para birimleri kullanımının ülkenin resmi para birimi rupiyi etkisiz bırakabileceği endişelerinin yanında piyasadaki karamsar görünüm devam ederken, piyasa hacmi 115 milyar dolar sınırını zorluyor.
Hindistan Ekonomi ve Maliye Bakanı Subhash Chandra Garg’ın öncülüğünde kripto para birimlerine ilişkin bir yasa tasarısı oluşturulması için kurulan komite, kripto para birimlerinin ödemelerde kullanılmasının rupiyi tehdit edebileceğini düşünüyor. Quartz’da yer alan habere göre, komiteden ismi verilmeyen bir yetkili şu değerlendirmeleri yaptı:
“Eğer Bitcoin ve diğer kripto para birimleri ödemelerde kullanılırsa, bu durum rupinin istikrarını bozabilir. Kripto para birimlerinin yaygın olarak kullanılmasının finansal ekosistem üzerindeki etkisini hala bilmiyoruz.”
Dünya genelinde kripto para birimlerine ilişkin yaptırım çalışmaları devam ederken, piyasadaki düşüş eğilimine bağlı yatırımcı kararsızlığı sürüyor. Özellikle en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki dalgalanmalara bağlı olarak, piyasadaki genel düşüşün etkisiyle piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 16 milyar 529 milyon dolar olarak hesaplandı.
En yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 0.05, yüzde 1.37 ve yüzde 5.51 ile sırasıyla yalnızca EOS, Litecoin ve TRON yükselirken, piyasanın belirleyicisi Bitcoin ise son 24 saatte yüzde 0.17 düşüşle 3,461 dolara geriledi. Bitcoin’deki düşüş sürerken, 60 milyar 650 milyon dolarlık piyasa hacmiyle Bitcoin piyasanın yüzde 53.5’ini oluşturdu.
Toplam 2,106 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en büyük 100 kripto para birimindeki görünüm de olumsuz olurken, son 24 saatte 75 kripto para birimi geriledi ve düşüş eğilimine yüzde 14.46 ile 75’inci sıradaki Aurora öncülük etti.
Gelişmelere paralel olarak en son 27 Ocak’ta 120 milyar dolar düzeyine yükselen piyasa hacmi ise son 24 saatte neredeyse hiç değişiklik göstermeyerek 113 milyar 321 milyon dolar olarak hesaplandı.
En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerlerini göstermektedir):
1.Bitcoin yüzde 0.17
2.Ripple yüzde 1.13
3.Ethereum yüzde 0.48
5.Bitcoin Cash yüzde 0.14
7.Tether yüzde 0.35
9.Stellar yüzde 4.48
10. Bitcoin SV yüzde 2.28 düşerken
4.EOS yüzde 0.05
6.Litecoin yüzde 1.37
8.TRON yüzde 5.51 arttı.

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