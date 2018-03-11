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KRİPTOPARA – Piyasa genelinde düşüş gözlemlendi

İstanbul, 11 Mart () – Kripto para birimleri piyasasında dün gözlemlenen artışın ardından, en yüksek hacimli ilk 100 sanal para biriminden 97’si düşerken, piyasa hacmi 400 milyar dolar altındaki seyrine devam ediyor. Toplam 9,279 adet piyasada...

KRİPTOPARA – Piyasa genelinde düşüş gözlemlendi

İstanbul, 11 Mart () – Kripto para birimleri piyasasında dün gözlemlenen artışın ardından, en yüksek hacimli ilk 100 sanal para biriminden 97’si düşerken, piyasa hacmi 400 milyar dolar altındaki seyrine devam ediyor.
Toplam 9,279 adet piyasada işlem gören 1,556 adet sanal para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 6.73 düşerek  8 bin 832 dolardan işlem gördü. Bitcoin 149 milyar 380 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 41.2’sini oluşturuyor.
Piyasada gözlemlenen genel düşüşün de etkisiyle piyasa hacmi 362 milyar 863 milyon dolar olarak gerçekleşirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise dün akşam saatlerine göre yaklaşık altı milyar dolar düşerek 12 milyar 962 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminde 24 saatlik değiiklikler;

- Bitcoin yüzde 6.73,
- Ethereum yüzde 6.04,
- Ripple yüzde 5.99, 
- Bitcoin Cash yüzde 5.62,
- Litecoin yüzde 5.79,
- NEO yüzde 8.41,
- Stellar yüzde 8.05,
- Cardano yüzde 7.59,
- EOS yüzde 7.76 ve
- Monero yüzde 12.08 düştü.

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