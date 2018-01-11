KRİPTOPARA – Piyasa düzenlemeleri yayılıyor

İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan, ancak, son günlerde farklı ülkelerden gelen "düzenleme" haberleriyle sert dalgalanmalar yaşayan kripto para birimleri piyasası sabah saatlerine göre göre 14 milyar dolar artarak 677 milyar dolara yükseldi.

Kripto paralar hakkında yasal düzenlemeler uygulamayı amaçlayan ülkeler arasına katılan son ülke ise Avustralya oldu. Avustralya Hükümetinin vergiden sorumlu birimi olan Avustralya Vergi Dairesi’nin (ATO), kripto para birimleriyle ülke sınırlarında gerçekleştirilen işlemleri vergilendirebilmek adına bir birim kuracağı duyuruldu.

Kripto para birimlerinin en büyük ilk beşinde düşüş sürerken, kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.46 düşerek 13 bin 880 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin 1408 adet kripto paranın oluşturduğu 677 milyar dolarlık kripto para piyasasının yüzde 34.4’sini oluştururken kripto para birimleri piyasasının son 24 saatlik işlem hacmi 50.5 milyar dolar olarak hesaplandı.

Piyasa değeri sıralamasında ilk beşte yer alan kripto para birimlerindeki günlük değişimler ise şöyle: Bitcoin yüzde 1.46, Ripple yüzde 9.33, Cardano yüzde 4.27 ve Ethereum yüzde 10.81 düşerken, Bitcoin Cash yüzde 5.57 yükseldi.