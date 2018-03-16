KRİPTOPARA – Piyasa büyüklerin öncülüğünde yükseliyor

İstanbul, 16 Mart () – Kripto para birimleri piyasasında, en büyük hacimli birimlerin öncülüğünde artış eğilimi gözlemlenirken, son 24 saatte piyasanın en yüksek hacimli ilk 100 sanal para biriminden sadece yedisi düştü ve en çok piyasanın en yüksek hacimli üçüncü sanal para birimi Ripple arttı.

Toplam 1,564 adet sanal para biriminin oluşturduğu kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 4.88 artarak 8 bin 282 dolardan işlem gördü. Bitcoin 140 milyar 148 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 42.5’ini oluştururken piyasada en çok yüzde 7.26’lık bir artışla Ripple oldu.

Kripto para birimleri piyasasında gözlemlenen genel artışın etkisiyle piyasa hacmi 329 milyar 759 milyon dolar olarak gerçekleşirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 14 milyar 879 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki 24 saatlik değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 4.88,

- Ethereum yüzde 4.06,

- Ripple yüzde 7.26,

- Bitcoin Cash yüzde 3.84,

- Litecoin yüzde 5.49,

- Cardano yüzde 3.06,

- NEO yüzde 2.98,

- Stellar yüzde 6.61,

- EOS yüzde 3.96 ve

- Monero yüzde 0.47 arttı.