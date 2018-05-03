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KRİPTOPARA – Piyasa adedi 10 bin 627’ye ulaştı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Mayıs () – Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin çeşitli ülke ve kurumdan gelen açıklama ve düzenleme haberlerinin ardından piyasadaki genel düşüş eğilimi etkisini hafifletirken, kripto paraların işlem...

KRİPTOPARA – Piyasa adedi 10 bin 627’ye ulaştı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Mayıs () – Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin çeşitli ülke ve kurumdan gelen açıklama ve düzenleme haberlerinin ardından piyasadaki genel düşüş eğilimi etkisini hafifletirken, kripto paraların işlem gördüğü piyasa adedi 10 bin 627’ye çıktı
Piyasada işlem gören kripto para birimi adedi 1,604’e çıkarken, piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.93’lük bir artışla 9,219 dolara çıktı. Bitcoin, 156 milyar 841 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 35.9’unu oluşturdu.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminde görülen genel düşüş eğilimi yavaşlarken, en yüksek hacimli ilk 100 arasından son 24 saatte 75’i arttı. Piyasada en yüksek artışı gösteren birim 24 saatte yüzde 142.54 artış ile BitcoinDark olurken, en yüksek düşüş yüzde 6.16 ile en çok Mixin’de görüldü.
Piyasadaki genel düşüş eğilimine bağlı olarak piyasa hacmi 436 miyar 483 milyon dolar olarak gerçekleşirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 25 milyar 386 milyon dolar olarak hesaplandı.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;
- Bitcoin yüzde 0.93
- Ethereum yüzde 4.83
- Bitcoin Cash yüzde 9.34
- Cardano yüzde 6.06
- Litecoin yüzde 2.76
- IOTA yüzde 13.25 artarken
- Ripple yüzde 0.22
- EOS yüzde 4.70
- Stellar yüzde 1.33
- TRON yüzde 3.86 düştü

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