KRİPTOPARA – Piyasa 24 saatte yüzde 9.0 daraldı

İstanbul, 21 Şubat () – Kripto para birimlerindeki son 24 saatte yaşanan genel düşüş, piyasanın yüzde 9.0 daralarak 512 milyar dolardan 468 milyar dolara gerilemesine neden oldu.

Dün üç haftanın zirvesine çıkarak 11 bin 722 dolardan işlem gören Bitcoin, 24 saatte 1547 adetten 1515 adete gerileyen sanal para birimleri piyasasının yüzde 39.1’ini oluşturdu; ancak, yüzde 6.90 düşüşle 10 bin 817 dolardan işlem gördü.

Kripto para birimlerindeki en yüksek hacimli ilk 10 sanal para birimindeki son 24 saatlik değişimler ise;

- Bitcoin yüzde 6.90,

- Ethereum yüzde 8.01,

- Ripple yüzde 8.44,

- Bitcoin Cash yüzde 11.49,

- Litecoin yüzde 12.03,

- Cardano yüzde 6.57,

- NEO yüzde 10.87,

- Stellar yüzde 6.17,

- EOS yüzde 9.15,

- Dash yüzde 5.30 düşüş yönünde oldu.