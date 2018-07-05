KRİPTOPARA – NEO yüzde 7.62’lik artışla 10’uncu sırada

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Temmuz () – Çeşitli kurum ve kuruluşlardan kripto para birimleri piyasalarına ilişkin açıklamalar yapılmaya devam ederken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminden beşi geriledi ve NEO son 24 saatte 7.62’lk bir artışla listeye girdi.

Blockchain (blok zinciri) güvenlik şirketi CasaHODL mühendislerinden Jameson Lopp, yaklaşık olarak dört milyon Bitcoin’in kayıp olduğunu ve iki milyonunun da çalındığını söylerken, ABD’nin Florida eyaleti CFO’su Jimmy Patronis’in, Florida yönetimine “Kripto Para Birimleri Şefi” pozisyonu oluşturulması için başvuruda bulundu.

Açıklamaların ardından Bitcoin’de sabah saatlerinde görülen artış devam ederken, piyasanın belirleyicisi son 24 saatte yüzde 1.77’lik bir artışla 6,724 dolara yükseldi.

Gelişmelerin etkisiyle toplam 1,607 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yarısı gerilerken, NEO yüzde 4.62’lik bir artışla Tether’i geride bırakarak 10’uncu sıraya yükseldi.

En yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından ise son 24 saatte 35’i gerilerken, en yüksek artış yüzde 21.27 ile 69’uncu sıradaki Gas’de görüldü.

Piyasadaki dalgalanmaların ardından piyasa hacmi 274 milyar 604 milyon dolar olarak gerçekleşirken, 24 saatlik işlem hacmi 15 milyar 610 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 1.77

- Etheruem yüzde 1.85

- Ripple yüzde 0.11

- Stellar yüzde 0.97

- NEO yüzde 7.62 artarken

- Bitcoin Cash yüzde 2.45

- EOS yüzde 0.31

- Litecoin yüzde 2.24

- Cardano yüzde 0.45

- IOTA yüzde 0.47 düştü.