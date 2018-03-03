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KRİPTOPARA – Monero en büyükler listesine katıldı

İstanbul, 3 Mart () – Kripto para birimlerinin en yüksek hacimli ilk 10 sanal para birimindeki dalgalanmalar sürerken, Monero yüzde 15.26 artarak sekizinci sıraya yükseldi. Toplam 8,942 adet piyasada işlem gören 1,534 adet sanal para biriminin...

KRİPTOPARA – Monero en büyükler listesine katıldı

İstanbul, 3 Mart () – Kripto para birimlerinin en yüksek hacimli ilk 10 sanal para birimindeki dalgalanmalar sürerken, Monero yüzde 15.26 artarak sekizinci sıraya yükseldi.
Toplam 8,942 adet piyasada işlem gören 1,534 adet sanal para biriminin oluşturduğu kripto para birimleri piyasası artış eğilimini koruyarak 463 milyar 967 milyon dolar olarak gerçekleşti. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 17 milyar 492 milyon dolar olarak hesaplandı.
Kirpto para birimlerinin belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.80 artarak 11 bin 394 dolardan işlem gördü. Bitcoin 192 milyar 533 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 41.5’ini oluştururken, en yüksekli hacimli ilk 10 sanal para birimlerine Monero da katıldı.
Monero son 24 saatte yüzde 15.26 artarak 373 dolardan işlem gördü ve Stellar’ı geride bırakarak en yüksek hacimli ilk 10 sanal para birimi listesinde sekizinci sıraya yükseldi.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki 24 saatlik değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 2.80,

- Bitcoin ash yüzde 0.42

- Litecoin yüzde 2.20

- Cardano yüzde 0.88

- Monero yüzde 15.26 artarken,

- Ethereum yüzde 0.85,

- Ripple yüzde 1.05,

- NEO yüzde 0.77,

- Stellar yüzde 3.38 ve

- EOS yüzde 2.81 düştü.

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