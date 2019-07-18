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KRİPTOPARA – Mnuchin’in açıklamalarıyla Bitcoin yeniden 9,500 doların altında

Deniz Kılınç / İstanbul, 18 Temmuz () – Kripto para birimleri piyasasında görülen toparlanma, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in açıklamalarının ardından Bitcoin’in 9 bin 500 doların altına inmesiyle yerini düşüşe bıraktı. Mnuchin,...

KRİPTOPARA – Mnuchin’in açıklamalarıyla Bitcoin yeniden 9,500 doların altında

Deniz Kılınç / İstanbul, 18 Temmuz () – Kripto para birimleri piyasasında görülen toparlanma, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in açıklamalarının ardından Bitcoin’in 9 bin 500 doların altına inmesiyle yerini düşüşe bıraktı.
Mnuchin, CNBC ile söyleşisinde, kripto para birimlerinin yasal olmayan eylemlerde kullanılmasını önlemek için ABD yönetiminin “oldukça güçlü” önlemler alabileceğini söyledi. Mnuchin, kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli birimi Bitcoin’in İsviçreli bir banka hesabına denk koşullara sahip olması durumunda “finansal sisteme tehdit oluşturabileceğini” belirtti ve ekledi:
“Bitcoin’in İsviçreli banka hesaplarına denk koşullara sahip olmasını engelleyeceğiz; çünkü, bu durum finansal sisteme karşı tehdit oluşturabilir.”
Mnuchin’in açıklamalarının ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2.22 düşüşle 9 bin 381 dolara geriledi ve 167 milyar 226 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 65.1’ini oluşturdu.
Toplam 2,352 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 59’u düştü ve söz konusu düşüşe yüzde 12.53 ile 73’üncü sıradaki ABBC Coin öncülük etti.
En yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 1.20 ve yüzde 1.02 ile Bitcoin dışında sırasıyla yalnızca Bitcoin Cash ve EOS düştü.
Piyasada yeniden etkili olan düşüş eğilimine paralel olarak piyasa hacmi 257 milyar 185 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 75 milyar 219 milyon dolar olarak hesaplandı.
En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);
1.Bitcoin yüzde 2.22
5.Bitcoin Cash yüzde 1.20
7.EOS yüzde 1.02 düşerken
2.Etheruem yüzde 0.90
3.Ripple yüzde 0.21
4.Litecoin yüzde 4.30
6.Tether yüzde 0.42
8.Binance Coin yüzde 0.46
9.Bitcoin SV yüzde 4.91
10.Stellar yüzde 6.31 yükseldi. (Grafik)

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