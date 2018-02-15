KRİPTOPARA- Litecoin yükselişini sürdürüyor

İstanbul, 15Şubat () – Kriptopara piyasası son 24 saatte, en büyük hacimli sanal para biriminin yükselmesiyle, büyümeye devam etti.

Tepki alımları ve Litecoin’in ani yükselişiyle kripto para piyasasının 24 saatlik işlem hacmi 24.8 milyar dolar olurken piyasa hacmi 469.6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

1530 sanal paradan oluşan kripto para piyasasının yüzde 25.3’ünü oluşturan 8.3 milyar dolar hacimli Bitcoin son 24 saat içinde yüzde 6.25 artışla 9,831 dolardan işlem gördü.

Kripto para piyasasının en yüksek hacimli beş biriminden geriye kalan dört birimdeki 24 saatlik değişimler ise, Ethereum yüzde 4.55, Ripple yüzde 5.68, Bitcoin Cash yüzde 2.40 ve Litecoin yüzde 7.35 artış gösterdi.