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KRİPTOPARA – Kripto paralara piyasası 29 milyar dolar azaldı
KRİPTOPARA – Kripto paralara piyasası...
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KRİPTOPARA – Kripto paralara piyasası 29 milyar dolar azaldı

 İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan, ancak, son günlerde farklı ülkelerden gelen "düzenleme" haberleriyle sert dalgalanmalar yaşayan kripto para birimleri piyasası düne göre...

KRİPTOPARA – Kripto paralara piyasası 29 milyar dolar azaldı
 İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan, ancak, son günlerde farklı ülkelerden gelen "düzenleme" haberleriyle sert dalgalanmalar yaşayan kripto para birimleri piyasası düne göre 29 milyar dolar azalarak 663 milyar dolara düştü.

Venezüela Devlet Başkanı Maduro’nun  yerel kripto para üretimi kararnamesinin yasadışı olduğu ve ülkenin anayasasını ihlal ettiği iddiasıyla, Venezüela Parlamentosu tarafından geçersiz sayılması ve Güney Kore Adalet Bakanlığı tarafından yapılan kripto paraları kalıcı olarak yasaklayacak bir tasarı üzerinde duyurulmasının etkisiyle kripto para piyasasındaki düşüş seyri devam etti.

Kripto para birimlerinin en büyük ilk beşinde düşüş sürerken, kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 5.04 düşerek 13 bin 649 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin 1401 adet kripto paranın oluşturduğu 663 milyar dolarlık kripto para piyasasının yüzde 34.6’sini oluştururken kripto para birimleri piyasasının son 24 saatlik işlem hacmi 51 milyar dolar olarak hesaplandı.

Piyasa değeri sıralamasında ilk beşte yer alan kripto para birimlerindeki günlük değişimler ise şöyle: Bitcoin yüzde 5.04, Ripple yüzde 9.95, Cardano yüzde 5.73 ve Ethereum yüzde 11.68 düşerken, Bitcoin Cash yüzde 0.38 yükseldi. 

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