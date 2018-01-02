Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Borsa Endeksi yıla rekorla başladı, dolar 3.80 liranın altında
Borsa Endeksi yıla rekorla başladı,...
Tüketici Hakem Heyetlerindeki yeni başvuru limiti yürürlüğe girdi
Tüketici Hakem Heyetleri başvuru limiti...
31-12-2017 Tarihli yılbaşı ikramiyesi kazanan tüm biletlerin listesi
İşte kazanan tüm biletlerin listesi
Milli Piyango 2018 yılbaşı çekilişinde 61 Milyon çeyrek bilete çıktı... İşte kazanan numaralar
2018 Milli Piyango yılbaşı çekilişi......

KRİPTOPARA - Kripto para piyasası hacmi 2018'de yüzde 6.3 arttı

İstanbul, 2 Ocak () -  İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan kripto para birimleri piyasası hacmi 2018'in ilk günlerinde arttı.  1381 adet kripto para biriminin oluşturduğu kripto...

KRİPTOPARA - Kripto para piyasası hacmi 2018'de yüzde 6.3 arttı

İstanbul, 2 Ocak () -  İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan kripto para birimleri piyasası hacmi 2018'in ilk günlerinde arttı. 
1381 adet kripto para biriminin oluşturduğu kripto para piyasası hacmi, 2018 yılının ilk iki gününde 37 milyar dolar artarak 628 milyar dolara yükseldi. 226 milyar dolarlık piyasa hacmiyle kripto para piyasasının belirleyicisi Bitcoin yüzde 2.94 düşüşle 13.5 milyar dolardan işlem görüyor. Bitcoin 628 milyar dolarlık kripto para piyasasının yüzde 36.1'ini oluştururken, kripto para piyasasının son 24 saatlik piyasa hacmi 37.5 milyar dolar olarak hesaplandı. 
Piyasada en yüksek hacme sahip beş kripto para birimindeki günlük değişimler ise; Bitcoin yüzde 2.94 ve Bitcoin Cash yüzde 2.33 azalırken, Cardano yüzde 0.40, Ripple yüzde 1.91 ve Ethereum yüzde 14.17 yükseldi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,